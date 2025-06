Youp van 't Hek woest om wijntje als afscheidscadeau BNNVARA: 'Fuck you!'

Een boze en teleurgestelde Youp van 't Hek. Hij is namelijk niet te spreken over zijn voormalig werkgever, de publieke omroep BNNVARA. Deze gaf hem namelijk een wel héél mager afscheidscadeau na zijn 40 jaar trouwe dienst: één flesje wijn.

In Shownieuws kwam de beroemde en geliefde cabaretier vaak ten sprake, bijvoorbeeld bij de start van zijn afscheidstour. Je ziet het in bovenstaande video.

Van 't Hek zegt om die actie "ongelooflijk boos" te zijn geweest. Hij deed die uitspraak in het NPO 2-programma Opium op Oerol en het is volgens hem de reden dat de documentaire Leven na het Spelen aankomend weekend niet bij zijn voormalig werkgever uitgezonden zal worden, maar juist bij Omroep MAX.

Trekt van leer

De cabaretier zegt dat je niet snel ruzie met hem zal krijgen, maar dat het in dit geval toch gebeurde. "Het is heel simpel: ik heb 40 jaar bij de VARA gezeten, ik heb alle aanbiedingen van iedereen gekregen om bij de commerciëlen iets te gaan doen, dat heb ik allemaal niet gedaan. Ik hoor bij de VARA", zei hij over de omroep die al zijn theaterprogramma's en oudejaarsconferences uitzond.

"En toen, als afscheid, kreeg ik een kistje met één fles wijn", briest Van 't Hek verder in het programma, waarin hij ook kritiek uit op het bijbehorende kaartje. Daarop werd hij bedankt voor negen oudejaarsconferences. "Het zijn er godverdomme tien, lul. Toen heb ik gezegd: 'stop die fles maar in je hol, neem maar mee terug'."

Niet duur, maar met aandacht

Het gaat Van 't Hek ook niet om een groot of duur cadeau, maar meer om het idee erachter. "Al hadden ze maar een boekje gemaakt met bloopers of veertig foto's van hoe iemand in verval raakt: van een jonge jongen tot een oude lul. Al hadden ze maar weet ik veel wat gedaan; maar één flesje wijn na 40 jaar: fuck you!"

