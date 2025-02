Bilal Wahib uitgedaagd voor boksduel door Instagram-slachtoffer

De jongen die in 2021 door Bilal Wahib op Instagram werd uitgedaagd om zijn geslachtsdeel te tonen in ruil voor geld, roept de acteur en rapper nu op voor een boksduel. In een video op TikTok laat hij weten zo de kwestie een plek te willen geven.

Op TikTok deelt Leonardo beelden waarin hij zichzelf in de boksring aan het trainen is. Vervolgens spreekt hij direct Wahib aan: "Misschien dat we dat binnenkort echt gaan doen. Ik weet niet of hij dat gaat durven, hij heeft nog niets laten weten." In een tweede filmpje zegt hij zelfs dat hij over Wahib heeft gedroomd en hem "alle hoeken van de ring laat zien."

De zaak rondom Bilal Wahib zorgde destijds voor veel ophef. Hoewel justitie erkende dat er sprake was van een strafbaar feit, werd de zaak geseponeerd. Volgens het Openbaar Ministerie ging het om een "volstrekt misplaatste actie", maar besloot men geen vervolging in te stellen.

Impact op Leonardo

Twee jaar geleden deed Leonardo zijn verhaal in de talkshow Humberto op RTL 4. Daar vertelde hij dat het incident een grote impact op zijn leven had. Hij werd gepest en verloor zijn vrienden, wat hem dagelijks bleef achtervolgen.

Of Bilal Wahib op de boksuitdaging zal ingaan, blijft voorlopig de vraag.