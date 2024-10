Bekende gezichten uit RTL-serie Bij Ons Op Het Kamp weer vrij na politie-inval

De vijf mannen die maandag werden opgepakt na een politie-inval op een woonwagenkamp in Eindhoven, zijn weer op vrije voeten. Bij de inval is ook een camper doorzocht die regelmatig te zien is in de RTL-serie Bij Ons Op Het Kamp. Twee van de opgepakte mannen zijn bekende gezichten uit de serie.

Eerder werd al bekend dat Gijs Heesbeen uit de serie was gearresteerd. Donderdag werd bekend dat ook Harrie Snijders, ook wel bekend van de serie Ex On The Beach, een van de verdachten is. Hij liet via Instagram weten dat hij is meegenomen voor verhoor. "Na het verhoren mocht ook iedereen naar huis", schrijft hij. Snijders laat weten dat het verder goed met hem gaat.

Heesbeen reageerde eerder al op TikTok, waar hij zei dat "justitie fouten heeft gemaakt". "Ik ben weer thuis bij mijn vriendin," meldde hij opgelucht. Zijn vriendin Liesbeth Heesbeen liet aan Shownieuws weten dat de inval heftig was. "Maar het gaat nu goed. Mijn mannetje is weer thuis", zegt ze in bovenstaande video.

Inval

De inval vond plaats op het woonwagenkamp aan de Beekstraat. Een arrestatieteam brak drie woonwagens open door de voordeur open te zagen. De camper van Heesbeen werd meegenomen met een takelwagen. Daarnaast heeft de politie diverse spullen in beslag genomen.

De vijf mannen die werden opgepakt worden verdacht van betrokkenheid bij de productie en handel in harddrugs. Hoewel de mannen nu vrij zijn, loopt het onderzoek naar hun betrokkenheid nog volop. De verdachten moeten later voor de rechter verschijnen.