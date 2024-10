André Hazes gaat niet in op eis van moeder Rachel om naam te veranderen

De spanningen binnen de familie Hazes blijven verder oplopen. Zanger André Hazes heeft aangegeven niet in te gaan op het verzoek van zijn moeder Rachel. Rachel, de weduwe van volkszanger André Hazes sr., wil dat haar zoon de naam van zijn vader niet langer commercieel gebruikt. Volgens Rachel heeft zij de rechten op de merknaam André Hazes en zou haar zoon zich enkel André Hazes jr. mogen noemen.

“We hebben een brief gestuurd naar de advocaat van Rachel om te laten weten dat we niet akkoord gaan met haar eis,” zo verklaarde de woordvoerder van André Hazes. Rachel Hazes heeft zelf nog niet gereageerd op de beslissing van haar zoon.

Gerommel in de familie

Dit is niet de eerste keer dat er juridische conflicten binnen de familie Hazes zijn. Roxeanne Hazes, de dochter van André en Rachel, startte een jaar geleden al een rechtszaak tegen haar moeder. Roxeanne beschuldigt Rachel ervan onterecht inkomsten te hebben ontvangen uit de erfenis van haar overleden vader, die in 2004 overleed. Volgens het testament van de volkszanger is Rachel geen erfgenaam.

De rechter oordeelde destijds dat deze kwestie via een bodemprocedure opgelost moest worden. Deze procedure is echter nog steeds niet van start gegaan.

