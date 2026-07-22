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Ali B trekt zich terug als spreker bij ondernemersevenement

BN'ers

Gisteren, 22:22

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Het evenement waar Ali B donderdag zou spreken als ondernemer, wordt verplaatst. Ook heeft de rapper besloten zich terug te trekken als spreker, staat in een statement dat de organisatie via sociale media heeft gedeeld.

"Hoewel hij Missing Pieces een warm hart toedraagt en dit initiatief graag wilde ondersteunen, zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het evenement op deze manier niet meer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd", staat onder meer in de verklaring.

Ali B werd in mei tijdens een hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel voor twee verkrachtingen. De artiest is daartegen in cassatie gegaan en is daarom op vrije voeten. Dit zou zijn eerste optreden worden sinds de zedenzaak rondom hem aan het rollen kwam.

Benieuwd wat er in het hoger beroep werd gezegd? Bekijk dan de video bovenaan dit artikel.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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