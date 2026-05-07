Ali B gaat in cassatie na celstraf van drie jaar in zedenzaak

Rechtszaak

Vandaag, 11:32

De advocaat van Ali B heeft donderdag laten weten in cassatie te gaan bij de Hoge Raad in de zedenzaak. De rechtbank van Amsterdam had eerder op de dag bepaald dat Ali B een gevangenisstraf van drie jaar moet uitzitten.

De rechter oordeelde dat hij schuldig is aan twee verkrachtingen. De verdediging laat weten het niet eens te zijn met de uitspraak en legt de zaak daarom voor aan de hoogste rechter in Nederland.

Strijdbaar

Bart Swier, advocaat Ali B, zegt dat zijn cliënt "teleurgesteld, maar uiterst strijdbaar" heeft gereageerd op de uitspraak van het hof. "Hij is niet teleurgesteld om de straf, maar dat hij voor twee feiten is veroordeeld", aldus Swier. Ook laat de advocaat weten dat Ali B wil doorvechten tot het einde. "We gaan het oordeel aanvechten bij de Hoge Raad."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ali B krijgt in hoger beroep hogere straf dan geëist in zedenzaak: 3 jaar cel
