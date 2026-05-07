Ali B krijgt in hoger beroep hogere straf dan geëist in zedenzaak: 3 jaar cel

Vandaag, 10:04

Na jaren van onzekerheid is er duidelijkheid in de zedenzaak tegen Ali B. De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag bepaald dat de rapper voor drie jaar de gevangenis in moet. Eerder werd Ali B. veroordeeld tot een celstraf van twee jaar.

Het hof heeft donderdag bepaald Ali B schuldig is aan de verkrachting van Ellen ten Damme in een hotel in Marokko. Ook heeft het hof bepaald dat de rapper schuldig is aan verkrachting van een vrouw op schrijverskamp in Heiloo in 2018. De beschuldiging van aanranding tegen Jill Helena kunnen niet bewezen worden.

De zaak kwam in 2022 aan het licht, nadat de YouTube-serie BOOS verhalen over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The Voice of Holland naar buiten bracht. In de weken daarna werden meerdere aangiftes tegen Ali B. gedaan.

Eerder veroordeeld

In 2024 kreeg de rapper een gevangenisstraf van twee jaar voor de verkrachting van een vrouw en een poging tot verkrachting van een andere vrouw. Van twee beschuldigingen van aanranding, waaronder die van Ellen ten Damme en Jill Helena, werd hij toen vrijgesproken. Zowel Ali B. als het Openbaar Ministerie gingen daarna in hoger beroep.

Ali B reageerde in maart uitgebreid op de beschuldigingen in het gerechtshof: "Ik vecht voor mijn onschuld".

