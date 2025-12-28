Volg Hart van Nederland
Afscheidsaankondiging Frits Spits Radiomoment van het Jaar 2025

Vandaag, 15:48

De afscheidsaankondiging van Frits Spits in De Taalstaat is verkozen tot het Radiomoment van het jaar 2025. Dat werd zondagmiddag bekendgemaakt in een speciale uitzending van het Omroep MAX-radioprogramma De Perstribune op NPO Radio 1.

De radiomaker maakte in september bekend te stoppen als programmamaker. Gisteren was zijn laatste uitzending van De Taalstaat. De aankondiging dat hij stopt was volgens een vakjury, bestaande uit vertegenwoordigers van alle grote radiostations, het meest indrukwekkende fragment van het afgelopen jaar.

"Frits Spits kondigde zijn vertrek op de voor hem zo kenmerkende manier aan. In betekenisvolle en mooie zinnen. Maar ook stijlvol: hoewel de boodschap hem zelf betreft, stelt hij óók hier de luisteraar en het programma voorop", aldus juryvoorzitter Ron Vergouwen.

"Ik vind het echt geweldig. Ik ben er stil van en ik ben er heel erg trots op", zegt Frits Spits in een reactie op het winnen van de prijs. "Ik heb waanzinnig van het medium radio genoten en ik blijf ervan houden. Een grote troost voor een radiomaker is dat hij na zijn vertrek kan blijven luisteren. En ik vind luisteren eigenlijk net zo leuk als maken."

Andere kanshebbers

In totaal maakten tien fragmenten kans, waaronder het gesprek van Domien Verschuuren met Emma Heesters die voor het eerst over haar ziekte vertelde en het moment waarop veel Nederlandse radiozenders tegelijk het liedje Lichtje Branden van Suzan en Freek draaiden. Ook het afscheidsinterview met Peter de Bie in Met het Oog op Morgen en Fernando Halman en zijn team die hun overleden collega Gerwin herdachten, maakten kans.

De prijs voor Het Radiomoment van het Jaar werd voor de zevende keer uitgereikt. Vorig jaar ging de prijs naar het afscheidsgesprek met Eva Hermans-Kroot in de Qmusic-ochtendshow Mattie & Marieke.

