Frits Spits stopt in januari als radiomaker: 'Kost me steeds meer energie'

Frits Spits stopt na 52 jaar als radiomaker. Dat hebben de presentator en omroep KRO-NCRV woensdag gemeld. Spits stopt met ingang van 1 januari. Tot die tijd is hij nog wekelijks te horen in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat.

"Ik heb besloten om te stoppen, omdat ik voel dat het daar nu de tijd voor is", licht de 77-jarige Spits zijn besluit toe. "Radio maken is het mooiste wat er is. Maar ik merk ook dat het me steeds meer energie kost en ik wil dit niet ten koste laten gaan van mijn luisteraars en mezelf."

Frits Ritmeester, zoals de radiomaker eigenlijk heet, presenteert sinds januari 2014 De Taalstaat voor KRO-NCRV op NPO Radio 1. Het programma draait volledig om de Nederlandse taal. In het verleden presenteerde hij ook programma's als De Avondspits, Tijd voor Twee en Met het Oog op Morgen.

Prijzen

De presentator won in zijn carrière verschillende prijzen. Zo kreeg hij in 1999 de Zilveren Reissmicrofoon en in 2008 de Marconi Oeuvre Award. Dat jaar werd hij ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2023 had hij al laten doorschemeren dat hij binnen 5 jaar zou stoppen met het maken van radio.

ANP