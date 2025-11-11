Acteur Vincent Croiset heeft kanker: 'Ik ben strijdbaar'

Er is kanker geconstateerd bij acteur Vincent Croiset. Dat deelt hij dinsdagochtend op Instagram. Hij zegt dat zijn leven "behoorlijk op zijn kop" is gezet en dat het traject dat hij moet afleggen "een zware" gaat worden. "Hopelijk zal ik een spleetje of een kiertje vinden waar ik me doorheen kan wurmen om dit te boven te komen."

De 53-jarige acteur, die sinds 2015 een relatie heeft met actrice Tina de Bruin, laat weten dat hij "strijdbaar is en hoop en moed houdt". "Mijn lichaam zal ik de komende tijd op de eerste plaats zetten. Dat houdt in dat ik goed naar mezelf zal moeten luisteren en mijn grenzen moet respecteren", aldus Croiset.

De acteur, die recent te zien was in het huidige seizoen van Expeditie Robinson, wil ondanks zijn ziekte "volop blijven genieten van het leven en mijn werk". "Ik hou van mijn werk en zolang het kan ga ik gewoon door met alle plannen en projecten die ik heb", zegt hij. "Ik ben gezegend met de allerliefste mensen en familie om me heen en zal vechten voor wat ik waard ben."