Animatiefilm is ook megahit onder volwassenen en binnenkort in Nederland te zien

Het beste openingsweekend voor een film allertijden, die prestatie haalde Inside Out 2 al binnen. En in juli komt de animatiefilm ook naar Nederland: Inside Out 2. De Pixar-film wordt met ongelooflijk veel lof ontvangen en dat is volgens filmkenner Robbert Blokland niet meer dan terecht: "Het heeft de x-factor in het kwadraat."

De film is het vervolg op Inside Out, die in 2015 uitkwam. Het verhaal speelt zich af in het hoofd van het tienermeisje Riley. Haar emoties, zoals plezier, angst, woede, afkeer en verdriet, spelen hoofdrollen. Bezoekers en filmkenners waren bij deel 1 razend enthousiast. De film won zelfs een Oscar. Het vervolg heeft nu, na acht dagen, al meer dan 500 miljoen dollar opgeleverd. En dat belooft wat voor de Nederlandse bioscopen, waar de animatiefilm halverwege juli uitkomt.

Nu denk je misschien dat je straks met tientallen koters in de zaal zit, maar niks is minder waar. De film is juist ook heel populair onder volwassenen, ondanks dat het zich afspeelt in het hoofd van een tiener. Volgens Blokland komt dat mede doordat de film herkenbaar is voor ouders. Ook bij kijkers zonder kinderen zorgt de gelaagdheid ervoor dat je aan het doek geplakt zit. "Het gaat over gedrag wat ons mens maakt", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Verschillende emoties

Inside Out 2 speelt zich af in het brein van Riley, waar de verschillende emoties proberen haar dagelijkse leven in goede banen te leiden. Maar wanneer Riley op ijshockeykamp gaat, dienen zich veel nieuwe emoties aan die voor veel complicaties zorgen. Die emoties worden geïllustreerd aan de hand van verschillende personages.

Blokland schuift zijn enthousiasme over de films niet onder stoelen of banken: "Weergaloos. Het verhaal is een volstrekt origineel gegeven", zegt Blokland. "Het is idioot, ontroerend, het laat je lachen en nadenken." Of het vervolg in Nederland net zo'n hit wordt, is lastig te voorspellen. Wel denkt Blokland dat de film goed bezocht zal worden. "Ik merk om me heen ook dat mensen er gewoon heel veel zin in hebben."

De film is vanaf 17 juli te zien. De belangrijkste stemmen voor de Nederlandse versie, Binnenstebuiten 2, worden ingesproken door Peggy Vrijens, Richard Groenendijk, Marcel Hensema en Georgina Verbaan. Nieuw zijn deze film de stemmen van acteurs Ellen ten Damme en Anouk Maas.

Hart van Nederland/ANP