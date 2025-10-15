Flatbewoner Spijkenisse hield buren expres wakker met wekker

De man die z'n buren maandenlang wakker hield terwijl hij zelf niet thuis was, zegt nu dat hij dat expres deed. De bewoners van een flatgebouw in Spijkenisse werden steeds om 05.00 uur 's nachts uit hun slaap gewekt, door het luidruchtige gerinkel van de wekker van de buurman. In het AD vertelt de buurman in kwestie dat hij zijn buren wilde terugpakken.

De man was zelf op reis terwijl zijn wekker aan de A.M. de Jongstraat bleven overgaan. Een buurvrouw trok het niet meer en schakelde de politie in, die de wekker onklaar maakte. De 54-jarige bewoner van de woning keerde maandag terug van een vakantie van twee weken naar Bangkok, toen hij een briefje van de politie in zijn brievenbus vond.

In het briefje stond dat de politie zijn woning was binnengetreden en zijn wekker mee had meegenomen, deze kon hij samen met zijn huissleutels ophalen op het politiebureau. "Die gaven ze mee. Er werd verder niks bijzonders tegen me gezegd", zegt de man tegen het AD.

Wraakactie

Hij legt in de krant uit een reden te hebben voor het aanzetten van het alarm, zelfs als hij niet thuis is. "Ik doe dat expres, omdat ik last van een van mijn buren heb. Die maken tot drie, vier uur in de nacht herrie door heel hard te praten", verklaart de bewoner. "Ik wil uitgerust naar mijn werk. Dat kan niet als ze zo’n herrie maken."

Uit navraag van het AD blijkt dat geen van de andere buren de geluidsoverlast - waar de eigenaar van de wekker zijn buren van beticht - kan bevestigen.