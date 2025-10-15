Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Flatbewoner Spijkenisse hield buren expres wakker met wekker

Flatbewoner Spijkenisse hield buren expres wakker met wekker

Wonen

Vandaag, 17:36

Link gekopieerd

De man die z'n buren maandenlang wakker hield terwijl hij zelf niet thuis was, zegt nu dat hij dat expres deed. De bewoners van een flatgebouw in Spijkenisse werden steeds om 05.00 uur 's nachts uit hun slaap gewekt, door het luidruchtige gerinkel van de wekker van de buurman. In het AD vertelt de buurman in kwestie dat hij zijn buren wilde terugpakken.

De man was zelf op reis terwijl zijn wekker aan de A.M. de Jongstraat bleven overgaan. Een buurvrouw trok het niet meer en schakelde de politie in, die de wekker onklaar maakte. De 54-jarige bewoner van de woning keerde maandag terug van een vakantie van twee weken naar Bangkok, toen hij een briefje van de politie in zijn brievenbus vond.

In het briefje stond dat de politie zijn woning was binnengetreden en zijn wekker mee had meegenomen, deze kon hij samen met zijn huissleutels ophalen op het politiebureau. "Die gaven ze mee. Er werd verder niks bijzonders tegen me gezegd", zegt de man tegen het AD.

Wraakactie

Hij legt in de krant uit een reden te hebben voor het aanzetten van het alarm, zelfs als hij niet thuis is. "Ik doe dat expres, omdat ik last van een van mijn buren heb. Die maken tot drie, vier uur in de nacht herrie door heel hard te praten", verklaart de bewoner. "Ik wil uitgerust naar mijn werk. Dat kan niet als ze zo’n herrie maken."

Uit navraag van het AD blijkt dat geen van de andere buren de geluidsoverlast - waar de eigenaar van de wekker zijn buren van beticht - kan bevestigen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Wekker van flatbewoner rinkelt maandenlang uren per dag, politie grijpt in
Wekker van flatbewoner rinkelt maandenlang uren per dag, politie grijpt in

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.