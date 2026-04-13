Veroorzaker vliegenplaag Rotterdam blijft nog jaren, omwonenden dreigen met harde actie

De vliegenplaag in de Rotterdamse wijk Heijplaat blijft aanhouden, en een echte oplossing lijkt voorlopig uit zicht. De afvalverwerker die als belangrijkste oorzaak wordt gezien, vertrekt de komende jaren niet.

Dat werd maandagavond duidelijk tijdens een bijeenkomst met bewoners, gemeente, provincie en milieudienst. Hoewel iedereen erkent dat de overlast groot is, blijkt ingrijpen lastig.

Waarom het probleem blijft terugkomen

De afgelopen jaren zijn meerdere maatregelen genomen, maar die werken vooral tijdelijk. Zo daalde het aantal vliegen eerder met zo’n 80 procent, maar vorig jaar liep de overlast weer flink op.

Volgens betrokkenen komt dat doordat het bedrijf zich niet altijd aan de regels houdt. Zo lag er opnieuw afval buiten en bleken eerder geplaatste horren beschadigd, waardoor vliegen vrij spel kregen.

Voor bewoners is de overlast dagelijks merkbaar. Sommigen hebben zelfs een soort paviljoen met horren in hun tuin gebouwd om in de zomer nog buiten te kunnen zitten. Maar zelfs dan is het behelpen: één deur open en er zitten meteen weer vliegen binnen, vertellen ze aan onze verslaggever.

Bedrijf blijft, uitbreiding zelfs nog mogelijk

Ook dwangsommen blijken weinig effect te hebben. Het bedrijf krijgt de kans om problemen eerst op te lossen, waardoor er uiteindelijk niet betaald hoeft te worden. Dat zorgt voor frustratie bij bewoners.

Voor veel bewoners is dat het grootste probleem: het bedrijf blijft zitten. Volgens het Havenbedrijf is verplaatsen binnen vijf tot tien jaar niet realistisch door regels.

Sterker nog, uitbreiding van het bedrijf wordt nog besproken. De provincie kijkt wel of dat juridisch kan worden tegengehouden.

Hoop op strengere regels

De komende tijd wordt het bedrijf strenger gecontroleerd en komt er een nieuw onderzoek naar de beleving van bewoners. Ook wordt benadrukt dat het melden van klachten belangrijk is om problemen sneller te signaleren.

Maar voor bewoners voelt dat als meer van hetzelfde. Na elf jaar overlast is het vertrouwen dat het probleem echt wordt opgelost klein. "Er gebeurt geen kloot op z'n Rotterdams gezegd, we zijn het zat!", aldus een van de bewoners. Meerdere bewoners dreigen met actie tegen het afvalbedrijf: "Als het recht niet zegeviert, dan nemen we zelf het recht in eigen hand. We zetten wel een paar vrachtwagens dwars voor de hekken."