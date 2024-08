Verzet tegen nieuwbouw maakt van Zwammerdam spookdorp: geen ruimte voor starters

In het Zuid-Hollandse Zwammerdam lijkt een deel van het dorp wel een verlaten spookstad. Veertig woningen zijn dichtgetimmerd, terwijl er al twee jaar plannen zijn voor een nieuwe wijk. Dit zou een goede oplossing zijn voor het woningtekort en de vergrijzing in het dorp. Maar enkele omwonenden houden de nieuwbouw al die tijd tegen, waardoor jonge dorpelingen noodgedwongen moeten verhuizen.

Jozef Kindt van de Belangenvereniging Zwammerdam strijdt voor meer woningen in het dorp. Hij vindt de situatie pijnlijk. "We hadden een mooi bestemmingsplan gemaakt, de woningen waren ingetekend en toen begon het gedoe met enkele omwonenden. Die wilden geen appartementencomplex tegenover hun woning", legt Kindt uit.

Nu kijken Kindt en de rest van het dorp uit over een aantal spookwoningen die al een tijd leegstaan. Volgens hem hadden deze al lang plaats moeten maken voor 123 nieuwe woningen. "De bewoners die bezwaar hebben aangetekend zijn bang dat het te druk wordt met verkeer en parkeren in de buurt."

Troosteloze situatie

Ook andere bewoners van het dorp vinden het een troosteloze situatie. "Het is vreselijk, het ziet er niet uit, en dit speelt dus al twee jaar", vertelt een man. "De bezwaarmakers mogen wat mij betreft wel eens aan de rest van het dorp denken", vult een andere buurvrouw aan. "Er moet uiteindelijk ook een plek komen waar onze kinderen kunnen gaan wonen. Die verlaten nu allemaal noodgedwongen het dorp."

Twee van die 'kinderen' die al jaren wachten op een woning in het dorp zijn de 32-jarige Bart van Riessen en zijn broertje Chris (27). Beiden zijn ze actief binnen het dorp en doen ze dingen voor de Sinterklaasintocht, het dorpsfeest en de toneelvereniging. "Wij en onze vrienden worden gewoon het dorp uitgejaagd," aldus Bart.

'Vertrekken is geen optie'

Ze willen allebei graag in Zwammerdam blijven wonen, maar door het lage woningaanbod is dat vrijwel onmogelijk. Zo heeft Bart twee weken geleden een huis gekocht in Gouda, omdat dat de enige (betaalbare) mogelijkheid was om enigszins in de buurt van het dorp te blijven wonen.

Chris woont momenteel in een sociale huurwoning. "Al je vrienden van de basisschool, je teamgenoten van de voetbal, de mensen van het toneel, het is een hechte gemeenschap, dat wil je niet zomaar verlaten. Weggaan is voor mij geen optie eigenlijk."

De zaak ligt nu bij de Raad van State, die waarschijnlijk aan het eind van dit jaar uitspraak doet.