Monsterklus in Zeist: enorme hijskraan op stoep, flat gestut met duizenden palen

Wonen

Vandaag, 09:19 - Update: 3 uur geleden

Bouwvakkers zijn maandag in alle vroegte begonnen met de het plaatsen van ondersteunende metalen palen onder de galerijen en balkons van de Geroflat en L-flat in Zeist. Op de stoep staat een grote hijskraan.

Met de ondersteunende stempels zijn de galerijen en balkons volgens woningcorporatie Woongroen veilig en stevig, ook bij zware belasting. De planning is om voor de kerst klaar te zijn. Daarna doet de woningbouw verder onderzoek naar een definitieve oplossing.

Volgens Woongroen gebeurt het plaatsen van de stempels uit voorzorg en is er geen sprake van direct gevaar. Uit recent onderzoek bleek dat de wapening in de galerij- en balkonplaten niet volledig aan de bouwnormen voldoet.

Brief

Donderdag 13 november ontvingen bewoners van beide flats een brief, waarin de werkzaamheden werden aangekondigd. Daarnaast kregen ze een aantal adviezen, onder meer om met niet meer dan drie mensen bij elkaar te staan en geen zware spullen te plaatsen op balkons of galerijen.

Door Redactie Hart van Nederland

Bewoners grootste flat van Nederland gewaarschuwd: balkons onveilig
