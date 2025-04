1 op 5 huishoudens heeft last van schimmel in huis, dit kun je ertegen doen

Tocht, vocht en schimmel: het komt steeds meer voor in woningen. Zeker 1 op de 5 huishoudens had vorig jaar last ervan, meldt Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. In 2021 was dit nog 15 procent. Wat kun je tegen deze problemen doen?

Schimmel en vocht is niet alleen vervelend, het kan ook je gezondheid schaden en je energierekening opjagen.

Melanie moest in haar woonkamer slapen vanwege de schimmel in haar huis, is te zien in bovenstaande video.

Hoe voorkom je tocht in huis?

Tocht kan zorgen voor kou en hogere stookkosten. Ga allereerst goed op zoek waar de tocht vandaan komt. Let goed op plekken waar lucht naar binnen komt, zoals bij het kruipluik of langs leidingen. Een makkelijke tip is het plaatsen van tochtstrips langs ramen en deuren. Ook een brievenbusborstel of een tochtrol kan helpen. Zijn je ramen enkel glas? Dan kan het lonen om te investeren in voorzetramen of raamfolie.

Wat doe je tegen vocht en schimmel?

Problemen met vocht in huis ontstaan vaak door slechte ventilatie. Wat kan helpen, is om dagelijks even een raam open te zetten. Zorg ook dat je goede afzuiging hebt in je keuken en badkamer, en droog natte was buiten.

Schimmel in huis? Pak dit meteen aan met schoonmaakazijn of soda. Azijn doodt de schimmel en soda verwijdert de vlek. Komt de schimmel steeds terug? Neem dan contact op met een specialist, misschien is er een grondigere behandeling nodig.

Het is belangrijk om schimmel en vocht meteen aan te pakken. Deze dingen kunnen namelijk leiden tot gezondheidsklachten zoals luchtwegklachten, allergieën en huidaandoeningen.