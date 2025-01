Steeds minder huuraanbod: 'Maandsalaris van 5200 euro nodig voor gemiddelde woning'

Er zijn steeds minder huurwoningen beschikbaar in de vrije sector. In het vierde kwartaal van 2024 was het aanbod 40 procent lager dan een jaar eerder. Daarmee worden de prijzen van een maand huur ook steeds hoger en hoger.

Nergens in Europa betalen huurders zoveel voor appartementen, kamers en studio's als in Amsterdam. Maar ook Rotterdam, Den Haag en Utrecht bestormen de top van die lijst, zoals te zien in bovenstaande video.

De gemiddelde maandelijkse huur is gestegen naar 1730 euro per maand, schrijft de De Telegraaf naar aanleiding van het kwartaaloverzicht van huurplatform Pararius. Aangezien de eis van verhuurders vaak is dat een huurder bruto minimaal drie keer de huurprijs verdient, betekent dat dat een huurder minstens zo'n 5190 euro moet verdienen. Het modale maandsalaris is dit jaar ongeveer 3875 euro, inclusief vakantiegeld.

De hoge prijzen betekenen niet dat er geen interesse is voor de woningen in de hoogste prijscategorie. Op advertenties voor huurwoningen in de vrije sector werd het afgelopen kwartaal gemiddeld 42 keer gereageerd.

"De Nederlandse huurmarkt bevindt zich op een kritisch punt, gekenmerkt door een historisch laag aanbod, stijgende prijzen en een structurele ontoegankelijkheid voor grote delen van de bevolking", constateert Pararius.