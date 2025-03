SP: samen een wooncoöperatie starten moet makkelijker worden

Het moet voor burgers makkelijker worden zelf met een groep omwonenden een woningcoöperatie op te zetten. Nu zijn er vaak nog juridische en financiele drempels. De SP wil deze obstakels wegnemen met een nieuwe wet, zodat meer betaalbare huurwoningen behouden blijven.

Een groep bewoners uit de Haagse Roggeveenstraat weet als geen ander hoe lastig het is om een wooncoöperatie op te zetten. In 2014 kwamen zij in actie tegen de sloop van hun huizen. Na vijf jaar onderhandelen en lobbyen mochten ze de woningen uiteindelijk overnemen, maar dat ging niet zonder slag of stoot.

"Het duurde het langst om te zorgen dat we de woningen mochten overnemen tegen prijzen met korting," vertelt initiatiefnemer Hanno van Megchelen. "We werden gezien als commerciële vastgoedpartij, dus we kregen geen korting die particulieren wel konden krijgen. Terwijl: wij waren een groep particulieren." Uiteindelijk kregen ze door 'experimenteerruimte' vanuit het ministerie toch de kans om hun wooncoöperatie op te zetten.

'Juridisch en financieel makkelijker maken'

De SP wil dat deze initiatieven makkelijker van de grond komen. "Deze mensen zorgen samen voor permanent betaalbare huurwoningen, nu en voor toekomstige generaties," zegt Tweede Kamerlid Sandra Beckermann. "Het gaat hen niet om winst. We zitten in een diepe wooncrisis. Alles wat kan helpen om deze te verlichten moeten we aangrijpen. En wanneer mensen samen in actie komen voor behoud en bouw van meer huurwoningen, dan moeten we dat ondersteunen."

De partij pleit voor een plek in de wet voor wooncoöperaties en betere toegang tot leningen, zodat bewoners niet meer dezelfde obstakels hoeven te overwinnen als de bewoners in Den Haag.