Slaap als een roos: dit is de ideale temperatuur voor een goede nachtrust

Koude nachten kunnen je slaap flink verstoren. Het is daarom belangrijk dat je slaapkamer niet te warm, maar ook niet te koud is. Slaapadviseur Laura van Beter Bed vertelt aan Weeronline wat de ideale temperatuur is voor een goede nachtrust en waarom dit zo cruciaal is.

Hoewel er geen één ideale temperatuur is die voor iedereen geldt, adviseert Laura gemiddeld een slaapkamer tussen de 16 en 18 graden Celsius. "Het hangt af van factoren zoals geslacht, lengte, gewicht en leeftijd," legt ze uit. Maar te koud is nooit goed.

Slaapexpert Els van der Helm moedigt stellen aan om te experimenteren in de slaapkamer, maar dan wel met slapen. Bekijk de video bovenaan dit artikel.

Waarom de ideale slaapkamertemperatuur zo belangrijk is

Bij temperaturen van 12 graden of lager in je slaapkamer kunnen problemen ontstaan. Zonder het juiste beddengoed koelt je lichaam dan te snel af. Houd je van een frisse slaapkamer en laat je zelfs in de winter een raam openstaan? Zorg dan voor extra warme kleding, een dekbed met warmteklasse 3 of 4, of een flanellen hoeslaken. Een koele kamer is prima, maar als het te koud wordt, heeft dat juist een negatief effect op je slaap.

De temperatuur in je slaapkamer heeft direct invloed op je lichaam. Is het te warm, dan kan je lichaam niet goed afkoelen, wat kan leiden tot zweten en een onrustige nacht. Is het te koud, dan moet je lichaam harder werken om op temperatuur te blijven, waardoor je moeilijker in slaap valt en vaker wakker wordt. Een gezonde slaapkamertemperatuur helpt je lichaam om zich volledig te focussen op herstel, wat zorgt voor een diepere en meer ontspannen nachtrust.