Ophef over nieuwe wijk naast vuurwerkopslag Enschede: 'Kan hier niet'

Plannen voor een nieuwe woonwijk, pal naast een vuurwerkopslag, zorgen voor veel verbijstering in Enschede. Op nog geen 100 meter afstand van het bedrijf moeten straks honderden huizen komen, terwijl de herinnering aan de vuurwerkramp daar nog op het netvlies staat. Volgens de gemeente is het veilig, maar brandweerexperts en onderzoekers waarschuwen dat vuurwerk onvoorspelbaar blijft.

Frits Pen, eigenaar van de vuurwerkopslag, maakt zich ook zorgen om het sentiment en mogelijke klachten van de toekomstige bewoners. "Juist in Enschede kan dit niet. Natuurlijk maken mensen zich zorgen. Maar ik ben bang dat er straks bezwaren worden gemaakt over mijn onderneming, terwijl ik er al zit." In de opslag ligt meer dan 50.000 kilo aan vuurwerk, wat gebruikt wordt voor allerlei grote shows door het hele land.

'Geen belemmering'

De gemeente Enschede laat weten bekend te zijn met het bezwaar van Pen over de plannen voor de nieuwe woonwijk. "Zoals van een gemeente mag worden verwacht, is bij de bepaling van de locatie van de nieuwe woningen getoetst aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving. De Omgevingsdienst Twente oordeelt daarom dat het plangebied ruim buiten de wettelijke en vergunde veiligheidsafstand valt. De brandweer geeft aan dat de risicocontour niet in het plangebied ligt en geen belemmering vormt. Gemeenten zijn gehouden aan de geldende wet- en regelgeving voor vuurwerkopslag. Eventuele aanpassing daarvan is aan het Rijk."

Eigenaar Frits Pen, de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers en onderzoekers van de TU Twente vinden de plannen van de gemeente onbegrijpelijk en risicovol. In bovenstaande video vertellen ze hier meer over.