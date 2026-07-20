Bewoners vrezen uitzetting door plannen voor nieuwe penthouses in Den Bosch

Ineens je huurhuis moeten verlaten omdat de eigenaar van het pand de boel om wil gooien en er koopappartementen en penthouses wil bouwen. Het overkomt de bewoners van een pand met kamers aan de Neerstraat in Den Bosch. En daar zijn ze natuurlijk mordicus op tegen. Maandagmiddag staan ze voor de deur bij de vastgoedontwikkelaar om hun zorgen luidkeels te uiten.

Sommige huurders hebben eind vorige maand te horen gekregen dat ze er deze maand al uit moeten. En dat kan echt niet, als je het aan Abel Heijkamp van de Bond Precaire Woonvormen (BPW) vraagt. Het raakt de bewoners dan ook diep, zegt hij. "Wonen is emotie, helemaal als je je huis kwijt dreigt te raken. Vier bewoners moeten nu al weg. Eind van de maand dus. Ze hebben dat op 30 juni te horen gekregen."

In gesprek

De demonstratie is voor de deur van Persoons Vastgoed, het bedrijf achter de ontwikkeling van het plan. Het bedrijf is door Hart van Nederland om een reactie gevraagd, maar een woordvoerder zegt dat het eerst de demonstratie wil afwachten en met de betrokkenen in gesprek wil gaan.

Wat de bewoners en de BPW precies te zeggen hebben, zie je in bovenstaande video.