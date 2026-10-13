Huis met slecht energielabel? Dit verandert er aan je hypotheek

Wie volgend jaar een huis koopt met een slecht energielabel, krijgt bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) standaard extra leenruimte voor verduurzaming aangeboden. Het gaat om maximaal 20.000 euro voor woningen met energielabel E, F of G. Huizenkopers kunnen er zelf voor kiezen om dat bedrag niet mee te financieren.

De organisatie achter NHG wil daarmee meer huizenkopers aanmoedigen om hun woning energiezuiniger te maken. De mogelijkheid om extra geld te lenen voor bijvoorbeeld isolatie bestaat al, maar wordt volgens de organisatie nog niet altijd gebruikt.

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20.000 euro voor verduurzaming

Bij woningen met energielabel E, F of G wordt vanaf volgend jaar standaard rekening gehouden met 20.000 euro extra voor energiebesparende maatregelen. Dat bedrag kan lager uitvallen als de waarde van de woning onvoldoende is.

NHG-directeur Roald van der Linde wil dat mensen al bij de aankoop nadenken over het energiezuiniger maken van hun huis. "Door standaard de financiële ruimte mee te nemen, maken we het makkelijker om een bewuste keuze te maken", zegt hij.

NHG-grens naar 500.000 euro

Ook verandert de maximale huizenprijs waarvoor kopers een hypotheek met NHG kunnen afsluiten. Die grens stijgt in 2027 van 470.000 naar 500.000 euro.

De Nationale Hypotheek Garantie biedt huiseigenaren onder voorwaarden bescherming bij financiële problemen, bijvoorbeeld wanneer zij door een scheiding of baanverlies hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Daardoor kunnen meer huizenkopers voor deze bescherming in aanmerking komen.