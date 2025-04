Enorme afvalberg voor flat Maassluis loopt uit de hand, burgemeester ruimt op

De maat is vol voor bewoners van de Burgemeester Zaneveldflat in Maassluis. Ze wonen tussen het grofvuil en een kapotte lift, en voelen zich compleet in de steek gelaten. De situatie liep zó uit de hand dat burgemeester Jack de Vries woensdagavond zelf met een bezem in de hand de straat op ging om de troep op te ruimen.

Bewoonster Samantha de Kruijf spreekt tegenover Hart van Nederland van een onhoudbare situatie: "Deze vuilnisbelt ligt voor een sloopflat in Maassluis. Wij moeten er pas in juni 2026 uit. Van de ongeveer 140 woningen zijn er inmiddels dertig leeg. Mensen gooien hun spullen van vier hoog gewoon naar beneden."

Afvalbergen lagen er al weken

Volgens haar lagen de afvalbergen die op video te zien zijn er al drie weken, ondanks toezeggingen van de gemeente om twee keer per week grofvuil op te halen. "De ingang van het portiek was hierdoor geblokkeerd. Als er een keer een ambulance of brandweer komt, kunnen ze er niet eens bij."

Ze benadrukt dat het probleem al langer speelt, maar nog niet eerder zo uit de hand liep. "Het milieustation is hier gratis. Het werd altijd maar gedoogd. Maar zo extreem als het nu is, heb ik nog niet gezien." Ondertussen is ook de lift al drie maanden stuk. "Deze flat is tien verdiepingen hoog. Als ik boodschappen bestel, loop ik maar met de bezorger mee omhoog met alle kratten."

Meldingen via het gemeentelijke meldpunt Fixi leverden volgens de bewoners niets op. "Daar staat dat de gemeente het heeft afgehandeld. Maar het lag hier gewoon nog," aldus Samantha. Een buurvrouw overwoog zelfs om geen huur meer te betalen, omdat het volgens haar onleefbaar is geworden.

Burgemeester in actie

Een Facebookbericht van Samantha bracht uiteindelijk verandering. Burgemeester De Vries besloot daarop om zelf in actie te komen: "De situatie bij de flats aan de Burgemeester Zaneveldstraat werd dusdanig onhoudbaar dat de gemeente hierop gisteravond een grote opruimactie heeft georganiseerd. Ik vond dat ik als burgemeester ook zelf in actie moest komen en daarmee een bijdrage leveren aan het weer leefbaar en veilig maken van de omgeving."

Ook zegt hij in een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland dat er met woningcorporatie Maasdelta wordt overlegd over verdere afspraken om de buitenruimte rondom de flats veilig en schoon te houden, vooral ook voor de bewoners van de tweede flat, die voorlopig nog blijven terwijl ook dat gebouw op de nominatie staat om gesloopt te worden.

De burgemeester doet daarbij een dringend beroep op bewoners om hun verantwoordelijkheid te nemen. Afgedankte spullen moeten in de containers of op de daarvoor bestemde plekken worden gezet. "De gemeente had hiervoor al extra ophaaldagen georganiseerd. Afvaldump nodigt uit tot bijzetting van grofvuil en daar is misbruik van gemaakt", aldus De Vries. Om die reden komt er op korte termijn een mobiele camera te staan. "De camera's helpen om de veiligheid te vergroten en afvaldump te voorkomen."

Meer dan 300 nieuwe woningen

De flat maakt onderdeel uit van een groot sloop- en nieuwbouwproject in de Burgemeesterswijk. In totaal komen er 312 nieuwe woningen voor terug, waarvan de helft bestemd is voor sociale huur.