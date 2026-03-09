Volg Hart van Nederland
80 woningen ontruimd na gaslek in Hoensbroek, bewoners opgevangen

Vandaag, 11:58 - Update: 2 uur geleden

In de Zuid-Limburgse plaats Hoensbroek zijn maandagochtend tachtig woningen ontruimd na een gaslek. De gaslek ontstond tijdens werkzaamheden aan de Hermesweg. De straat is afgezet en de brandweer voert metingen uit.

De veiligheidsregio meldt dat de brandweer rond 09.15 werd gealarmeerd over de lekkage. Twee flats en een aantal nabije panden zijn wegens het lek ontruimd. Het gaat om tachtig woningen. De bewoners zijn door buurtbewoners opgevangen.

Om 11.30 uur was de uitstroom van gas volgens de veiligheidsregio gestopt. De brandweer voert metingen uit om te kijken of het gebied vrijgegeven kan worden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

