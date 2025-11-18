Flat in Geleen ontruimd na groot gaslek in kelder, omgeving afgezet

In het Limburgse Geleen is dinsdagochtend een groot gaslek ontstaan in een appartementencomplex aan de Teniersstraat. Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg kwam het lek vrij nadat bij werkzaamheden een hoofdleiding was geraakt.

Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is sprake van "een flinke uitstroom van gas" in de kelder van een appartementencomplex aan de Teniersstraat. Het complex is ontruimd, bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen zalencentrum. Ze blijken geïrriteerd over de werkzaamheden in hun gebouw die al langer met 'gedoe' gepaard gaan, zoals je ziet in de video bovenaan.

De omgeving van de Teniersstraat is afgezet. De veiligheidsregio roept mensen op minimaal 100 meter afstand te houden van het getroffen complex en hulpdiensten de ruimte te geven.

Er is volgens de veiligheidsregio een persoon naar het ziekenhuis gebracht, maar dat had niets met het gaslek te maken.