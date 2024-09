Huurprijzen schieten omhoog: vooral sociale huur duurder

De woninghuren in Nederland zijn in juli het sterkst gestegen in meer dan dertig jaar, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld betaalden huurders 5,4 procent meer dan een jaar eerder. Zo'n toename kwam voor het laatst voor in 1993.

Vooral de sociale huurwoningen werden flink duurder. Woningcorporaties verhoogden de huren met 5,6 procent, terwijl andere verhuurders zelfs een stijging van 5,7 procent doorvoerden. Dit ligt dicht bij de maximale verhoging van 5,8 procent die door de overheid is toegestaan vanaf 1 juli.

De Woonbond vreest dat de woninghuren in de sociale huursector volgend jaar nog harder kunnen toenemen dan dit jaar. Daarom roept de belangenorganisatie voor huurders de overheid op om in te grijpen. "Zonder ingrijpen zakken huurders in 2025 door het ijs", zegt Woonbond-directeur Zeno Winkels.

Volgens de Woonbond komt de fikse toename doordat de huren in de sociale huursector verhoogd mogen worden tot een maximum dat gelijk is aan de gemiddelde loonstijging.

Inhaalslag na lagere huurverhogingen

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen wijst erop dat dit jaar mogelijk een inhaalslag wordt gemaakt na jaren van lagere huurverhogingen door de hoge inflatie en energieprijzen.

In de vrije sector stegen de huurprijzen met 5 procent. Sinds juli is de Wet betaalbare huur van kracht, waardoor er nu een maximale huurprijs geldt voor woningen in het middensegment.

In Rotterdam stegen de huren het sterkst met 5,9 procent. Bewoners in Amsterdam zagen de kleinste stijging onder de vier grote steden, met 5,2 procent.

Gekeken naar provincies kregen mensen in Drenthe met 5,8 procent de grootste verhogingen voor hun kiezen, terwijl de kleinste huurverhogingen in Groningen plaatsvonden, met een stijging van 5 procent.

Hart van Nederland/ANP