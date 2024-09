Huur verlagen? Het loont om naar Huurcommissie te stappen, vooral voor woningdelers

Het loont om naar de Huurcommissie te stappen bij twijfels over een te hoge huur of te veel servicekosten. Bijna alle huurders van onzelfstandige woningen, zoals studenten of mensen die een woning delen, krijgen gelijk na een conflict met hun verhuurder. Dat blijkt uit cijfers van de Huurcommissie.

Het aantal zaken schommelt per jaar, maar sinds 2019 behandelde de Huurcommissie ongeveer 4900 zaken van mensen in onzelfstandige woningen. In ruim acht op de tien zaken kreeg de huurder volledig gelijk. Verhuurders kregen in slechts 10 procent van de gevallen volledig gelijk. Soms had zowel de verhuurder als de huurder gelijk. Een uitspraak van de Huurcommissie is altijd bindend en gebaseerd op wet- en regelgeving.

Nederland is goed vertegenwoordigd in de lijst van Europese steden met de hoogste huurprijzen:

0:46 Vier Nederlandse steden in top 7 op Europese lijst van hoogste prijzen voor huurwoningen

Vooral woningdelers in studentensteden stappen vaak naar de Huurcommissie, bijna 4300 keer. Een kwart van alle zaken ging over woningen in Utrecht. Ook in Groningen stapten relatief veel bewoners van onzelfstandige woningen naar de Huurcommissie.

In ruim een op de drie zaken betaalde de huurder meer huur dan is toegestaan. De Huurcommissie bepaalt aan de hand van een puntensysteem hoeveel een woning of kamer mag kosten. Aan elk puntenaantal is een maximale huurprijs gekoppeld. Hierdoor kan de huurprijs soms flink lager uitvallen. Zo ging in augustus de huurprijs van een kamer in Rotterdam omlaag van ruim 600 euro naar bijna 250 euro per maand.

ANP