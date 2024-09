Stroomstoring regio Rijnmond opgelost, melden netbeheerders

Netbeheerders TenneT en Stedin melden dat de stroomstoring in het Rijnmondgebied is opgelost. De storing is ontstaan in een 150 kilovoltstation in Europoort. Wat de oorzaak van de storing was, is nog onbekend. De storing begon om 09.55 uur en kort voor 12.30 uur werden de laatste adressen weer van elektriciteit voorzien.

"De stroomstoring is opgelost. Aangesloten huishoudens van Stedin hebben weer stroom. Klanten van TenneT werden gefaseerd van stroom voorzien. De NS heeft weer stroom en we werken nu aan herstel van de stroomvoorziening naar BP", meldt TenneT.

Door de storing zaten bedrijven, vervoer en industrie, maar ook ruim 11.300 aansluitingen in de plaatsen Hoek van Holland, Brielle en Oostvoorne zonder elektriciteit.

Ook metro's rijden weer

Ook de problemen bij vervoerder RET met metro's zijn voorbij. Tussen de stations Steendijkpolder en Hoek van Holland reden enige uren bussen. "De dienstregeling wordt geleidelijk weer opgestart", meldt een woordvoerder.

Door de stroomstoring moesten chemische bedrijven in het Botlekgebied massaal affakkelen. "Dat leidde tot spectaculaire beelden", meldt een ANP-fotograaf ter plaatse.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP