Nederlandse koopwoning flink meer waard, WOZ stijgt met 10,3 procent

Een Nederlandse woning heeft dit jaar een gemiddelde WOZ-waarde van 439.000 euro. Dat is 10,3 procent hoger dan vorig jaar, toen de gemiddelde WOZ-waarde nog 398.000 euro bedroeg. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De waarde steeg voor het elfde jaar op rij en nam sterker toe dan in de twee jaar daarvoor. Wel is de stijging fors kleiner dan in 2023, toen de waarde met ruim 16 procent toenam.

Foto's maken van de binnenkant van je huis, zodat ambtenaren de WOZ-waarde nauwkeuriger kunnen vaststellen. Het leidde een paar jaar geleden tot ophef:

0:25 Woede over WOZ-gluurders: gemeenten eisen foto's van badkamer, keuken en toilet

Grootste stijging in Pekela

Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde om de hoogte van gemeentelijke belastingen en heffingen te bepalen. De waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen, maar met een jaar vertraging. De WOZ-waarde van woningen in 2026 wordt dus gebaseerd op de waarde op 1 januari 2025. Gemeenten kijken daarbij onder meer naar verkoopprijzen van woningen. Ook sloop, huurwoningen en nieuwbouw hebben invloed.

In alle gemeenten nam de WOZ-waarde toe. Vorig jaar daalde deze nog in vier gemeenten. De gemiddelde WOZ-waarde nam dit jaar het sterkst toe in het Groningse Pekela. Daar steeg deze met 19 procent tot 254.000 euro.

In Laren in Noord-Holland was de gemiddelde WOZ-waarde het hoogst: 993.000 euro. Ook in Bloemendaal en Blaricum lag de waarde dicht bij de miljoen euro. In het Limburgse Heerlen was de WOZ-waarde met 238.000 euro het laagst.

Provinciebreed stijgt de gemiddelde WOZ-waarde, net als vorig jaar, het sterkst in Limburg: bijna 11,9 procent tot 348.000 euro. Woningen in Utrecht hebben met 534.000 euro de hoogste gemiddelde WOZ-waarde van alle provincies.