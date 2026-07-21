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Fruitvliegjes voorkomen en bestrijden: zo houd je ze uit huis

Wonen

Vandaag, 11:54

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Fruitvliegjes kunnen vooral in de warmere periode van het jaar voor overlast zorgen. Ze komen af op etensresten, rijpend fruit en andere plekken waar voedselresten achterblijven. Met een paar eenvoudige maatregelen kun je de kans op een plaag verkleinen. Zijn de vliegjes toch al in huis, dan zijn er verschillende manieren om ze te bestrijden.

In de video bovenaan delen luisteraars van de 538 Ochtendshow manieren waarop zij fruitvliegjes te lijf gaan. Hieronder zetten we de belangrijkste tips nog even voor je op een rij.

Zo voorkom je fruitvliegjes

  • Bewaar fruit en groenten niet open en bloot. Een fruitschaal op tafel ziet er misschien gezellig uit, maar vormt voor fruitvliegjes een aantrekkelijke voedselbron. Bewaar fruit daarom liever in de koelkast of in een afgesloten plastic doos.

  • Laat ook geen vuile afwas op het aanrecht staan. Zelfs kleine etensresten of een glas met een bodempje wijn kunnen fruitvliegjes aantrekken. Houd daarnaast de vuilnisbak schoon. Vooral bij warm weer is het verstandig de afvalzak vaker te vervangen en de afvalbak regelmatig schoon te maken.

  • Vergeet ook de gootsteen niet. Daar blijven geregeld kleine etensresten achter die fruitvliegjes aantrekken. Regelmatig schoonmaken helpt om de keuken minder aantrekkelijk voor de insecten te maken.

Zo bestrijd je fruitvliegjes

  • Fruitvliegjes houden niet van de geur van kruiden als kruidnagel, dille, salie en lavendel. Ook een basilicumplant kan helpen om de vliegjes op afstand te houden. Dit werkt niet direct, maar kan er na verloop van tijd voor zorgen dat de fruitvliegjes verdwijnen.

  • Je kunt ook zelf een eenvoudige val maken. Gebruik daarvoor een lege fles, een potje of een schaaltje met een beetje wijn, azijn of een rottend stuk fruit. Dek de opening af met plasticfolie waarin je kleine gaatjes prikt, of maak van papier een trechter. De fruitvliegjes worden aangetrokken door de geur en kunnen vervolgens moeilijk weer ontsnappen.

Door Redactie Hart van Nederland

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