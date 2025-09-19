Terug

Fruitvliegjes leggen operatiekamers stil in ziekenhuis Gouda: operaties afgezegd

Zorg

Vandaag, 11:22

Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda heeft vrijdag alle geplande operaties afgezegd nadat er fruitvliegjes werden ontdekt in de operatiekamers. Alle operatiekamers zijn vrijdagochtend direct zijn gesloten.

Hoeveel operaties precies zijn afgezegd, is nog niet bekend. Volgens het ziekenhuis kunnen spoedoperaties wél doorgaan. Alle patiënten die een ingreep gepland hadden, worden persoonlijk geïnformeerd.

In een verklaring op hun website laat het ziekenhuis weten dat er maatregelen zijn genomen om de fruitvliegjes te bestrijden. Ook wordt onderzocht hoe de insecten in de operatiekamers terecht zijn gekomen. Het doel is om de operatiekamers zo snel mogelijk weer veilig open te stellen.

