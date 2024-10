Gemeente dwingt B&B Kinky Playhouse op de knieën: ruim seksspeeltjes op of krijg dwangsom

In Valkenswaard ligt B&B Kinky Playhouse onder vuur na de vondst van buttplugs, zwepen en andere SM-attributen. De gemeente heeft de accommodatie nu bestempeld als een seksinrichting, waarvoor geen vergunning is verleend. Daarom moet de eigenaar de erotische speeltjes opruimen en opbergen, anders kan de eigenaar een dwangsom van enkele duizenden euro’s verwachten.

De eigenaar betwist deze kwalificatie van de gemeente en stelt dat zijn B&B een recreatieve ervaring biedt, geen seksinrichting. "Gasten reserveren vooraf en kunnen zelf kiezen of ze de erotische speeltjes willen gebruiken," vertelt hij aan Hart van Nederland. "We doen niets anders dan andere B&B's. Als je naar het programma Bed & Breakfast kijkt, zie je ook allerlei extra’s," aldus de eigenaar.

Seksuele exploitatie

De gemeente ziet het anders. Volgens hen worden de SM-attributen bedrijfsmatig aangeboden, wat volgens hun definitie neerkomt op seksuele exploitatie. “Tijdens de controle bleek dat de B&B aan de Oude Dorpsstraat voldoet aan de definitie van een seksinrichting, zoals vastgelegd in het omgevingsplan,” verklaart een woordvoerder van de gemeente. De bezwarencommissie gaf de gemeente gelijk, waardoor de eigenaar nu een dwangsom van 7500 euro boven het hoofd hangt als hij niet meegaat in de uitspraak.

De eigenaar laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep. "Zoals het nu wordt neergezet, lijkt het alsof onze B&B een BDSM-ruimte is, waarvoor je inderdaad een andere vergunning nodig hebt. Maar wij opereren gewoon als een reguliere B&B," benadrukt hij. Hij geeft aan dat de accommodatie een recreatieve ervaring biedt zonder sekswerkers, waarbij gasten zelf hun verblijf invullen.

Andere omgevingsvergunning nodig

De gemeente stelt echter dat er geen beperkingen worden opgelegd aan wie de B&B mag bezoeken, maar wel aan de manier waarop deze momenteel wordt geëxploiteerd. "Het college legt geen beperkingen op voor wie gebruik wil maken van de B&B, maar wel op de manier waarop deze momenteel wordt geëxploiteerd," verklaart de gemeente. "Voor dergelijke activiteiten is een specifieke omgevingsvergunning vereist, zoals die bijvoorbeeld is verleend aan ‘Domination Palace’ in Valkenswaard".