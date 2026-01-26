Gevangenispersoneel Rotterdam gaat dinsdag staken: 'Code zwart'

Het personeel van de Rotterdamse gevangenis De Schie gaat dinsdag staken vanwege de achterblijvende loonsverhoging. Vanaf 11.30 uur staken werknemers voor twee uur. "Als het kabinet blijft doofstommen, zullen we de druk verder opvoeren", zegt FNV-bestuurder Jantien Oving.

Het is de tweede staking van deze reeks, na een werkonderbreking van één uur eerder deze maand in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De vakbonden zijn overgegaan tot staken, omdat zij zich niet kunnen vinden in de nullijn die het kabinet wil aanhouden als besparingsmaatregel. Dat betekent dat rijksambtenaren dit jaar geen loonsverhoging krijgen. Volgend jaar zou daar dan wel weer ruimte voor zijn.

Volgens FNV is het door personeelstekorten "code zwart" bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), waar de gevangenissen onder vallen. Met ruim 16.000 medewerkers is het volgens FNV een van de grootste werkgevers binnen de rijksoverheid. Er staan meer dan duizend vacatures open.