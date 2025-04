ZIEN: Mariniers doen oefening op wel een heel bijzondere plek

Mariniers in spe hebben donderdagochtend een oefening gedaan op een wel heel bijzondere locatie: een school in Capelle Aan Den IJssel. Hart van Nederland was erbij, is te zien in bovenstaande video.

Ieder jaar doet een nieuwe lichting cursisten bij het Korps Mariniers een zogeheten eindoefening. Dit is één van de laatste onderdelen die ze moeten doorstaan voordat ze zichzelf écht mariniers mogen noemen. Ze maken gebruik van militaire voertuigen en oefenmunitie, wat voor harde knallen in de omgeving kan zorgen.

En dat is voor omwonenden en leerlingen best spannend. "Ik ben extra vroeg opgestaan, speciaal om dit te zien", vertelt iemand.