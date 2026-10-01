Strengere regels voor makelaars: zonder registratie straks geen makelaar meer

Een huis kopen of verkopen? Dan krijg je vaak te maken met een makelaar. Maar op dit moment kan eigenlijk iedereen zich zo noemen en aan de slag gaan. Het kabinet wil daar verandering in brengen en werkt aan een verplicht beroepsregister voor makelaars.

Wie straks niet in het register staat, mag niet als makelaar werken. Dat geldt ook voor makelaars die vanwege overtredingen uit het register worden gezet. Minister Elanor Boekholt-O'Sullivan van Volkshuisvesting werkt de plannen de komende tijd verder uit.

Klachten over koopproces

Makelaarsorganisaties hebben nu al eigen gedragscodes, maar volgens de minister worden die onvoldoende gehandhaafd. De regels hebben volgens haar "te weinig corrigerend vermogen".

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Eerder dit jaar kwamen bij Vereniging Eigen Huis honderden meldingen binnen over misstanden bij het kopen en verkopen van woningen. Zo krijgen kopers volgens de minister lang niet altijd het biedlogboek te zien.

"Het koopproces hoort voor iedereen transparant en integer te verlopen en dat is nu te vaak niet het geval", schrijft Boekholt-O'Sullivan.

Makelaar kan uit register worden gezet

Makelaars moeten zich onder het nieuwe systeem aan wettelijke gedragsregels houden. Daarbij staan volgens de minister drie zaken centraal: transparantie, correcte informatie en gelijke behandeling.

Consumenten die vinden dat een makelaar zich niet aan de regels houdt, kunnen met een klacht terecht bij een bestaande geschillencommissie.

Hoe het register er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. De minister wil onder meer onderzoeken of de regels ook voor makelaars op de verhuurmarkt moeten gelden. Ook wil ze voorkomen dat de nieuwe eisen ervoor zorgen dat makelaars veel duurder worden. Begin volgend jaar moet er meer duidelijkheid komen.