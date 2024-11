Staatssecretaris wil extra geld zoeken voor sociaal advocaten

Gaat de toekomst van sociaal advocaten er toch rooskleuriger uit zien? Staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming) vindt dat de sector een hogere vergoeding moet krijgen. Dit heeft hij donderdag tijdens de begroting van Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer gezegd. Struycken wacht alleen nog af hoeveel geld er volgens een onderzoekscommissie nodig is en of het kabinet dat ook kan vinden.

Voor mensen zoals Hakan Ihtiyar uit Deventer is de situatie uitzichtloos. Hij woont sinds 2015 in het bedrijfspand van zijn broer. Na het overlijden van zijn broer meldde hij de woning officieel bij de gemeente. Eerst kreeg hij goedkeuring, maar een week later volgde het bericht dat hij daar toch niet mocht wonen. Hij benaderde tien advocaten en kreeg telkens een afwijzing.

Sociaal advocaten krijgen overheidssubsidie om mensen bij te staan die geen gewone advocaat kunnen betalen. Maar de vergoeding is te laag, de werkdruk te hoog en dat maakt het vak er niet aantrekkelijker op. Het aantal sociaal advocaten loopt terug en het tekort is hier en daar al merkbaar. Terwijl zij "cruciaal" zijn om kwetsbare mensen te helpen hun recht te halen, erkent Struycken.

Leegloop vraagt om verhoging

Aan de cijfers van het aantal sociaal advocaten is een diepe crisis duidelijk merkbaar. Het aantal sociaal advocaten is in 5 jaar met 13 procent gedaald. Dit jaar alleen al zijn 307 advocaten gestopt, terwijl slechts 200 nieuwe instroomden. Vooral jonge advocaten tussen de 20 en 35 jaar verlaten het vak, zo blijkt uit cijfers van het Kenniscentrum Rechtsbijstand.

3:08 Hakan heeft hulp nodig, maar advocaat na advocaat wijst hem af

Veel partijen in de Kamer dringen daarom aan op het verhogen van de vergoeding, en Struycken denkt dat het ook niet anders kan. "Ik wil wat doen", verzekerde hij, maar "ik kan pas wat doen als ik weet wat ik moet doen". De commissie die nagaat hoe en hoeveel sociaal advocaten voor hun werk moeten worden betaald, brengt in februari verslag uit. Dan gaat de staatssecretaris op zoek naar geld. Het zal om minder gaan dan de 127 miljoen euro die bij een eerdere verhoging nodig was, verwacht hij.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP/Hart van Nederland