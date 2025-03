Serena verdient door nieuw belastingplan nóg minder: sociale minima de klos

Op 1 januari zijn de belastingschijven aangepast en dat zorgt ervoor dat een grote groep mensen die het al moeilijk hadden, het nu nog moeilijker hebben gekregen. Dit gebeurde ook bij Serena Haverkamp, die sinds de invoering 46 euro per maand minder is gaan verdienen.

"Ik doe hetzelfde werk als een gewone werknemer, maar houd minder over", vertelt Serena. Ze werkt via Laborijn, een organisatie voor maatschappelijk werk, in het magazijn van een productiebedrijf. Al had Serena graag meer willen werken, kan dit niet. Ze heeft een jong gezin en is gestimuleerd om vier uur per week minder te gaan werken, want anders moet zij de kinderopvang deels zelf betalen. Nu wordt zij dubbel gepakt, vindt ze. "Ik vind dat werken geloond moet worden".

Jaarlijks vinden er wijzigingen plaats waardoor veel mensen per 1 januari iets meer geld overhouden, maar mensen van de sociale werkplaats gaan er tientallen euro's per maand op achteruit. Verschillende wethouders hebben begin dit jaar een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd om met dit probleem aan de slag te gaan.

Petitie

Bij Cedris, een koepelorganisatie voor sociaal ontwikkelbedrijven, bieden ze begeleiding en ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben op de arbeidsmarkt. "Sommigen zijn tot wel 100 euro per maand erop achteruit gegaan. Dat is superveel geld voor mensen die minimumloon verdienen", aldus voorzitter Mohamed el Mokaddem. Hij vindt het onbegrijpelijk dat "juist deze kwetsbare mensen financieel worden geraakt".

De organisatie is een petitie gestart, genaamd #IkVerdienHetOok, om aandacht te vragen voor deze groep mensen. "De politiek spreekt over bestaanszekerheid, maar laat tienduizenden medewerkers met een ondersteuningsvraag in onzekerheid", staat op hun website. Woensdag gaan ze de petitie aanbieden aan de staatssecretaris van Participatie en Integratie, Jurgen Nobel. "Dit doen wij samen met mensen van de sociale werkplaats. We gaan met ongeveer 150 mensen."