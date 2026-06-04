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Raad van toezicht Milieudefensie weg om verleden oud-directeur

Raad van toezicht Milieudefensie weg om verleden oud-directeur

Werk

Vandaag, 18:43

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De volledige raad van toezicht van Milieudefensie is opgestapt. De toezichthouders van de milieuorganisatie wisten al sinds 2015 dat oud-directeur Donald Pols vroeger actief was bij een extreemrechtse Zuid-Afrikaanse studentenbeweging, maar deden daar niets mee. Dat leidde tot "veel onrust" en "een gebrek aan vertrouwen", laten de leden van de raad donderdag weten.

Pols ging maandag aan de slag bij staalfabrikant Tata Steel, maar dat bedrijf stuurde hem dinsdag weg toen zijn verleden aan het licht kwam. Hij werd geboren in Zuid-Afrika, als kind van een Zuid-Afrikaanse moeder en een Nederlandse vader. Als jongvolwassene was Pols actief voor het Afrikaner Studente Front. Dat wilde het apartheidsregime in Zuid-Afrika behouden en probeerde dat onder meer te bereiken door bijeenkomsten van het ANC van Nelson Mandela te verstoren. Het logo van het ASF was een runeteken dat tijdens het Duitse nazibewind ook door de SS werd gehanteerd.

'Verleden was bekend'

De voorzitter van de raad van toezicht, Marty Smits, zegt dat het verleden van Pols bekend was bij de sollicitatiecommissie die hem in 2015 aanstelde. Ook in 2021 heeft Pols intern afstand genomen van zijn verleden. "Niemands individuele belang is groter dan dat van Milieudefensie als vereniging", stellen de zes vertrekkende toezichthouders.

Om zijn overstap naar Tata Steel was Pols begin mei weggestuurd bij Milieudefensie. Interim-directeur Jacqueline Smit zegt dat de directie en de medewerkers deze week werden overvallen door het verleden van Pols. "En ook door het feit dat de raad van toezicht dit al jaren wist. De situatie die hierdoor is ontstaan, maakt het een begrijpelijke keuze van de raad van toezicht om haar positie ter beschikking te stellen", aldus Smit.

Door ANP

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