Oud-baas van Milieudefensie Donald Pols na één dag al weg bij Tata Steel

Werk

Vandaag, 11:54

Tata Steel Nederland breekt met Donald Pols, de voormalige directeur van Milieudefensie. Pols ging maandag aan de slag bij de staalfabrikant als hoofd voor duurzaamheid en communicatie. Maar Tata Steel zegt nu dat aanvullende informatie over zijn verleden bekend is geworden "die ons heeft geraakt en niet eerder met het bedrijf is gedeeld".

NRC meldt op basis van eigen onderzoek dat Pols in zijn studententijd voorman is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Een woordvoerster van Tata Steel bevestigt dat deze informatie over Pols' Zuid-Afrikaanse verleden aanleiding was om het contract met hem per direct te beëindigen. Verdere inhoudelijke details wil ze niet geven.

Geen volledige informatie

"De raad van bestuur van Tata Steel Nederland betreurt het dat in de gesprekken tijdens de aanstellingsprocedure van Donald niet alle informatie is gegeven die voor de raad van bestuur belangrijk is om een goed overwogen besluit te nemen over zijn aanstelling", meldt het bedrijf.

NRC meldt te werken aan een publicatie over Pols' verleden in Zuid-Afrika. De studentenbeweging waar hij bij hoorde streed volgens de krant onder andere tegen het ANC, de beweging die zich inzette voor de afschaffing van apartheid.

Door ANP

