PostNL zet André en collega's in op zondag door pakketdrukte

Na Black Friday is het altijd spannend wanneer je pakketje wordt bezorgd. Soms vertraagd, soms op het verkeerde adres, het gaat niet altijd vlekkeloos. Bij PostNL is het rond deze tijd traditiegetrouw extreem druk in de sorteercentra. Om de chaos te beteugelen, heeft het postbedrijf deze zondag als extra bezorgdag ingevoerd.

Het is op dit moment ontzettend druk, vertelt regiomanager Marcel van Rijthoven zondag aan Hart van Nederland. "Normaal gaan hier rond de veertigduizend pakketten over de machine. Afgelopen week waren dat er iedere dag iets meer dan zestigduizend." Dit jaar is het extra hectisch, omdat er maar één week zit tussen Black Friday en Sinterklaas. "We hebben deze extra zondag dan ook keihard nodig. Daarom zijn we zo blij dat zowel de sorteerders als bezorgers extra willen werken."

Kantoormedewerkers helpen bezorgen

Op deze extra zondag wordt er gewerkt alsof het een normale werkdag is: de processen draaien op volle sterkte. Medewerkers beginnen vroeg en werken door tot laat. PostNL verwacht de komende weken miljoenen extra pakketten te verwerken, omdat veel mensen hun Sinterklaascadeaus online bestellen.

Om die extra drukte op te vangen, heeft het bedrijf ruim duizend extra krachten ingeschakeld. Zelfs kantoormedewerkers helpen mee met sorteren en bezorgen. Daarnaast z et PostNL extra vrachtwagens in en rijden de pakketbussen meer ritten. "Op piekdagen zijn er zo'n 1250 vrachtwagens onderweg, en de pakketbezorgers maken dagelijks ongeveer 6000 ritten om alles op tijd bij de klant te krijgen," aldus PostNL.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP