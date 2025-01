Patrick zet beperking om in kracht en start eigen bedrijf: 'Hoop een voorbeeld te zijn'

Bij Patrick Bosgraafs geboorte werd al duidelijk dat lopen een grote opgave voor hem zou worden. Toch maakte hij het onmogelijke waar: op 41-jarige leeftijd runt hij zelfs een eigen koeriersbedrijf in Sneek.

Patrick liep zuurstoftekort op bij zijn geboorte, die twee maanden te vroeg plaatsvond. Hierdoor is hij spastisch en heeft hij moeite met lopen, omdat zijn benen ongelijk van lengte zijn. Het behalen van een rijbewijs was daarom extra bijzonder. "Ik wilde altijd vrachtwagenchauffeur worden, maar dat kon door mijn beperking niet," vertelt Patrick. Omdat hij uit een transportfamilie komt, ontstond al snel het plan om met een brommobiel voor koeriersbedrijven te gaan werken.

Bedrijf op rolletjes

"Om zelf koerier te worden, had ik wel een rijbewijs nodig. Door de brommobiel had ik enige ervaring, en toen ben ik begonnen met lessen. Maar omdat mijn ene been langer is dan het andere, werd ik tot drie keer toe afgewezen door de arts om af te mogen rijden," legt Patrick uit. "Bij de vierde instructeur en arts ging het gelukkig goed, en ik slaagde meteen. Daarna ben ik mijn eigen bedrijf gestart."

Patricks koeriersbedrijf loopt inmiddels op rolletjes. "Ik hoop dat ik een voorbeeld kan zijn voor anderen met een beperking. Ik wil laten zien dat er, ook al voelt het misschien niet zo, veel meer mogelijk is dan je denkt. Ik ben heel tevreden, eigenlijk volledig content, met mijn leven op dit moment. Ik ben niet op zoek naar meer of iets anders. Nou ja, misschien een vriendin, maar dat zoek je niet op," lacht Patrick.