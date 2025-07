'Honderden pakketbezorgers gebeten door honden, komt steeds vaker voor'

Het is eigenlijk een cliché, honden die een hekel hebben aan postbodes. Toch blijkt het in het echte leven ook waar te zijn: hondenbeten zijn bedrijfsongeval nummer 1 voor pakketbezorgers. Per jaar vinden er meer dan 300 bijtincidenten plaats, meldt de NOS.

Gemiddeld worden 6 pakketbezorgers per week gebeten door een hond. Er vindt ook een jaarlijkse stijging in het aantal hondenbeten plaats, zegt de NOS op basis van gegevens van PostNL, DHL en DPD. DHL had bijvoorbeeld vorig jaar te maken met 109 beten, het jaar daarvoor was dit nog 62.

Ook pakketbezorger Esther werd aangevallen door een hond. Ze doet haar verhaal in onderstaande video:

2:11 Pakketbezorger Esther werd aangevallen door hond

Ook PostNL ziet volgens de NOS een stijging in het aantal beten bij pakketbezorgers, terwijl het aantal hondenbeten bij postbezorgers juist afneemt.

Training

Volgens de NOS nemen bezorgbedrijven maatregelen om de hondenbeten te voorkomen. "Vorig jaar kwamen bijna dertig bezorgers langer thuis te zitten, dit jaar al twaalf", vertelt DHL-personeelsdirecteur Maartje Vos aan de NOS. Daarom krijgen bezorgers training in het omgaan met honden.