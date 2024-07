'One portion bitterballen please!' Engels steeds vaker voertaal op terras

"Sorry, I don't speak Dutch, can you repeat your order in English?" Als je met enige regelmaat op het terras zit in een van de grote steden klinkt dit je misschien bekend in de oren. Steeds meer begint het erop te lijken dat Engels de voertaal wordt in de horeca. Handig voor internationaal publiek, maar als je als Nederlander niet bekend bent met deze taal is het anders.

Colin van een horeca-uitzendbureau in Den Haag merkt zelf dat niet alle opdrachtgevers even blij zijn met Engels in de horeca: "Bij sommige opdrachtgevers komen bijvoorbeeld veel ouderen die de Engelse taal niet voldoende machtig zijn om een bestelling te plaatsen. Het komt ook wel eens voor dat de opdrachtgever of de manager niet goed Engels kan."

Toch blijft hij het bijzonder vinden dat mensen raar opkijken als horecapersoneel alleen maar Engels praat. "We praten in Nederland een aardig woordje Engels, ik snap niet waarom mensen het dan vervelend vinden om in het Engels of 'Dunglish' (steenkolenengels) aangesproken te worden. Volgens mij spreekt zo'n 96 procent van de Nederlanders Engels, dus ik heb er geen verklaring voor waarom mensen dat vervelend zouden vinden."

Grote vraag naar personeel in horeca

Wel heeft Colin een verklaring waarom we de afgelopen jaren steeds vaker Engels op het terras horen. "Dat heeft te maken met de grote vraag naar personeel in de horeca. Vooral na corona, toen we weer open mochten, was de vraag groot. Toen hebben veel uitbaters Engelstalig personeel aangenomen om dat gat te dichten."

Voor buitenlands personeel is het werken in de horeca aantrekkelijk, zegt Colin verder. "Je kan leuk verdienen, maar wat ik ook vaak hoor, is dat buitenlandse mensen graag in de horeca werken om nieuwe mensen te ontmoeten. Zij komen hier om te studeren en via deze manier kunnen zij sneller in contact komen met leeftijdsgenoten."