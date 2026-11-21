Overvolle prullenbakken, afval op de grond en vieze toiletten. NS-treinen worden steeds smeriger nu schoonmakers al tien dagen staken. Hoofdconducteur Tio Lelieveld uit Den Bosch ziet de gevolgen dagelijks tijdens zijn werk. Hij heeft begrip voor de stakers en roept reizigers op om zelf hun rommel mee te nemen.

Tio krijgt regelmatig klachten over vieze treinen. Toch vindt hij dat reizigers ook zelf iets kunnen doen om de overlast te beperken. Door afval niet achter te laten, kunnen passagiers volgens hem al een groot verschil maken. Tegelijkertijd steunt hij de schoonmakers, die volgens hem hard werken en betere arbeidsvoorwaarden verdienen.

Weinig klachten binnenkomen

De gevolgen van de staking worden steeds groter. Inmiddels waren zeven treinen zo vies dat ze niet konden vertrekken. Ook reizigersvereniging Rover ziet de vervuiling toenemen. Opvallend genoeg komen er weinig klachten binnen. Mogelijk hebben reizigers begrip voor de actie.

De schoonmakers staken voor onder meer 12 procent meer loon en automatische compensatie voor stijgende prijzen. Volgens vakbond FNV doen 800 tot 900 schoonmakers mee. Een oplossing is voorlopig niet in zicht. De vakbond dreigt zelfs met een langere staking als werkgevers niet opnieuw willen onderhandelen.