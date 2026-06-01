Leraren oefenen met VR-bril voor agressieve ouders en bedreigingen

Scheldpartijen van ouders, dreigende gesprekken en online pesterijen richting leraren lijken steeds vaker voor te komen. Onderwijsorganisaties slaan alarm en vragen meer aandacht voor de veiligheid van docenten, schoolleiders en ander schoolpersoneel.

De oproep komt op het moment dat de Tweede Kamer dinsdag spreekt over de Wet Vrij en Veilig Onderwijs. Die wet moet scholen veiliger maken en bevat onder meer een meldplicht voor ernstige incidenten en regels rond vertrouwenspersonen.

Stress en ziekteverzuim onder leraren

Volgens onderwijsorganisaties ligt de nadruk vaak op de veiligheid van leerlingen, maar krijgen ook medewerkers steeds vaker te maken met agressie. Dat kan leiden tot stress, ziekteverzuim en zelfs vertrek uit het onderwijs, wat het lerarentekort verder kan vergroten.

Sander, veiligheidsregisseur bij SCOPE Scholengroep, ziet dat in de praktijk terug. Binnen de scholengroep met 28 locaties krijgt hij naar eigen zeggen wekelijks zo'n tien tot twaalf meldingen. Die lopen uiteen van ouders die zich tijdens gesprekken dreigend opstellen tot sociale media-accounts die worden aangemaakt om een docent zwart te maken.

VR-training

Om docenten beter voor te bereiden op lastige situaties, krijgen sommige leraren inmiddels speciale VR-trainingen. In een virtuele omgeving oefenen zij gesprekken met agressieve ouders of confronterende situaties op school.

Een van de scenario's tijdens de VR-training. Beeld: Hart van Nederland

Volgens scholen kan dat helpen om signalen eerder te herkennen, escalaties te voorkomen en medewerkers meer vertrouwen te geven wanneer een situatie dreigt uit de hand te lopen.