Dutje in cel kost gevangenismedewerker Vught zijn baan

Een medewerker van de gevangenis in Vught is op 14 april op staande voet ontslagen omdat de werknemer "onvoldoende professionele afstand" hield van de gedetineerden. Dat heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen donderdag bekendgemaakt.

In bovenstaande video zie je de nieuwe mega-beveiligde rechtszaal in Vught, vlak naast de Extra Beveiligde Inrichting. Hier zullen voortaan zittingen plaatsvinden van de zwaarst bewaakte criminelen van Nederland.

Aanleiding voor het ontslag is volgens de dienst dat de medewerker in de cel van een gedetineerde heeft geslapen. De gevangene deed op dat moment elders aan een activiteit mee en was niet in de cel aanwezig. De dienst spreekt van laakbaar handelen.

ANP