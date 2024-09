Medewerker gevangenis Arnhem ontslagen na ongeoorloofd contact met gedetineerde

Een medewerker van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), werkzaam in de Penitentiaire Inrichting (PI) Arnhem, is op staande voet ontslagen vanwege ongeoorloofd contact met een gedetineerde. Volgens de DJI ging het contact tussen beiden over "het regelen van bepaalde zaken voor de gedetineerde buiten de PI".

De medewerker werd op 30 augustus geschorst nadat de verdenking was ontstaan. Een onderzoek van het Bureau Integriteit bevestigde de vermoedens, waarna het ontslag volgde. De medewerker was nog maar net in dienst getreden bij de PI Arnhem, maar had daarvoor al op andere locaties van de DJI gewerkt.

De PI Arnhem zegt naar aanleiding van het onderzoek de zaak voor te leggen aan de politie, om te zien of er strafbare feiten zijn gepleegd en er aangifte moet worden gedaan.

De DJI treedt op tegen ongeoorloofde relaties tussen medewerkers en gedetineerden, van welke aard dan ook. Bij het vermoeden van integriteitsschendingen onderneemt de dienst direct actie.