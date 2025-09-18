Terug

Uitzendbureau in Gelderland stilgelegd: boete van 153.000 euro

Uitzendbureau in Gelderland stilgelegd: boete van 153.000 euro

Werk

Vandaag, 12:57

Een uitzendbureau in Gelderland moet per direct stoppen met het uitlenen van personeel. De Arbeidsinspectie legt het bedrijf een stillegging van twee maanden op en daarnaast een boete van 153.000 euro. Volgens de inspectie was de administratie rommelig en was niet duidelijk of de uitzendkrachten het wettelijk minimumloon en hun vakantiegeld ontvingen.

Het gaat volgens de Arbeidsinspectie om ernstige overtredingen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Al eerder kreeg het uitzendbureau een boete van 10.000 euro en een waarschuwing. Bij een vervolgonderzoek bleek dat dezelfde problemen nog steeds speelden. "Het uitzendbureau overlegde geen volledige administratie, waardoor inspecteurs niet konden controleren of de uitzendkrachten het wettelijk minimumloon en vakantiebijslag ontvingen", zegt de Arbeidsinspectie.

Uitzendkrachten uit Bulgarije getroffen

Uit de administratie bleek dat contracten niet klopten: sommige mensen stonden langer in dienst dan afgesproken en de gewerkte uren kwamen niet overeen met wat er op papier stond. Het ging om Bulgaarse uitzendkrachten die op oproepbasis werkten, zonder vaste uren. Ook hun huisvesting werd geregeld door het uitzendbureau.

De inspectie wil voorkomen dat de werknemers zelf de dupe worden van de stillegging. Daarom kreeg het bedrijf extra tijd om zich voor te bereiden, zodat de betrokken uitzendkrachten de kans hebben ander werk te vinden.

