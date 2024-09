Steeds minder mensen lid van een vakbond

Het aandeel werknemers dat lid is van een vakbond neemt steeds meer af. Het CBS meldt dat in zes jaar tijd het aantal leden is gedaald met drie procentpunt. Bovendien hebben we in het afgelopen jaar de grootste daling gehad.

Ruim 8,6 miljoen van de werknemers is momenteel niet aangesloten bij een vakbond. Slechts 15 procent is wel aangesloten bij een vakbond, in 2018 was dit aandeel nog 18 procent.

Hoe ouder, hoe vertrouwder

De grootste daling vond afgelopen jaar plaats in de leeftijdsgroep van 55 tot 65 jaar. Dit terwijl het aantal leden tussen de 65 en 75 jaar gelijk is gebleven.

In het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten is het hoogste aandeel lid van een vakbond, meer dan een kwart van de werknemers is daar aangesloten. Lidmaatschap is minder populair in de informatie- en communicatiesector: slechts iets meer dan 6 procent.

Hoe kleiner, hoe fijner

De organisatiegrootte van een bedrijf heeft ook invloed op het aansluiten bij de vakbond. De grootste bedrijven hebben ook het grootste aandeel leden. Bij bedrijven met duizend werknemers of meer is 20,3 procent aangesloten. Bij bedrijven met één tot vijf werknemers is dit aandeel slechts 8,8 procent.