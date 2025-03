Boer blijft zitten met 60.000 kilo boerenkool, dus mogen mensen het zelf oogsten

Een mondelinge afspraak tussen boer Daan Kooij en een grote afnemer is onverwachts afgeketst, waardoor hij en zijn dochter Katja nu met 60.000 kilo boerenkool op het land blijven zitten. Om voedselverspilling tegen te gaan, hebben ze samen met No Waste Army een actie opgezet: mensen die zelf niet vies zijn om hun eigen boerenkool te oogsten konden daarvoor deze zaterdag terecht bij de boer.

De familie Kooij dacht een stevige deal te hebben met een afnemer, maar die haakte af omdat er geen verpakkingsmateriaal beschikbaar was. "In de landbouw werken we vaak met mondelinge afspraken, maar na deze ervaring doen we dat niet meer," zegt boer Daan. Omdat de boerenkool niet eeuwig goed blijft, moest er snel een oplossing komen. Dochter Katja schakelde de organisatie No Waste Army in, die zich inzet tegen voedselverspilling.

Zelf plukken of boerenkool doneren

Zaterdag kregen mensen de kans om zelf boerenkool uit de grond te halen op het land van de familie Kooij. Voor 1,50 euro mochten bezoekers een hele struik oogsten, wat neerkomt op ongeveer een kilo boerenkool. De familie hoopt daarmee dat er zo min mogelijk verloren is gegaan.

Naast zelf plukken konden mensen ook boerenkool doneren aan gezinnen die het nodig hebben. Voor 5,50 euro worden vier zakken van 400 gram geschonken aan mensen in armoede. De Voedselbank heeft al 10.500 kilo boerenkool ontvangen en er wordt nog gekeken of het Leger des Heils extra ruimte heeft om nog meer te verdelen. Contact opnemen met de organisatie kan via deze link.